الإسكندرية تستقبل السفينة أزامارا كويست وعلى متنها 530 سائحا

استقبلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، برئاسة شيرين مصطفى مدير الهيئة، وحسام غريب مدير المراسم بميناء الإسكندرية، صباح اليوم، على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، السفينة السياحية أزامارا كويست المالطية الجنسية، القادمة من ميناء بيريوس اليوناني وعلى متنها 530 سائحا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقم الخدمة المكون من 377 فردا، ويبلغ طول السفينة 181 مترا، وغاطسها 6 أمتار.

ووجه محافظ الإسكندرية، الجهات المعنية، بضرورة ضمان سلامة وصول أفواج السائحين وخروجهم من الإسكندرية بيسر وأمان، كما شدد على توفير كل سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلى المزارات السياحية بالإسكندرية.

وقامت مجموعة عمل الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة باستقبال السائحين بأعلام مصر والنشرات والدلائل السياحية لمعالم الإسكندرية السياحية والأثرية، كما قدموا الهدايا الرمزية لطاقم السفينة، وسط حالة من السعادة من جانب السائحين اللذين عبروا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال.

جاء ذلك بتوجيه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتوفير الدعم لتنشيط الحركة السياحة، وزيادة التعاون بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة اللواء نهاد شاهين رئيس ميناء الإسكندرية، لإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.