وزير الصحة الأسبق: الدولة مهتمة بتقديم علاج مجاني للمواطن وهذا لا يحدث في العالم

أكد الدكتور أحمد سامح فريد، وزير الصحة الأسبق، أن فكرة طرح المستشفيات الحكومية للاستثمار ممتاز وسيوفر للجميع سواء المستثمر أو الدولة تكلفة استثمارية، مشيرا إلى أنه كان هناك اقتراح بأن تضخ الجامعات الخاصة في المستشفيات الحكومية بدلا من تأسيس مستشفيات خاصة بها.

وأضاف الدكتور أحمد سامح فريد، أن نسبة اشغال مستشفيات وزارة الصحة متدنية عدا بعض المراكز الكبرى مثل معهد ناصر، كما أن الدولة مهتمة بتقديم علاج مجاني للمواطنين وهذا لا يحدث في أي دولة في العالم.

وأشار الدكتور أحمد سامح فريد، وزير الصحة الأسبق، إلى أن 25 سنة هي مدة عادلة للقطاع الخاص في الانتفاع بالمستشفيات الحكومية لتحقيق جدواها الاقتصادية، مؤكدا أن تمويل القطاع الخاص جاد وجاهز للمشاركة في المستشفيات الحكومية.