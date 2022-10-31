محافظ الشرقية ينعى مدرسا توفي أثناء طابور الصباح في مدرسة بمركز الزقازيق





نعى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، معلم اللغة الإنجليزية في مدرسة مشتول القاضي الإعدادية، التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، موضحًا أن الراحل شهيد الواجب والعلم قد وافته المنية في طابور الصباح بالمدرسة.



وقال محافظ الشرقية، في بيان اليوم الاثنين، إنه يعبر عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة المدرس الراحل، مؤكدًا على توفير سُبل الدعم اللازمة لأسرة الفقيد وتلبية احتياجاتهم.



وأوضح المحافظ، أنه بمزيد من الحزن والأسى ينعى أشرف محمد سليم معلم خبير اللغة الإنجليزية في مدرسة مشتول القاضي الإعدادية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، والذي وافته المنيه أثناء طابور الصباح في المدرسة، اليوم الاثنين، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته، قبل أن يُعرب عن عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وللعاملين في قطاع التربية والتعليم في محافظة الشرقية.



وأشار محافظ الشرقية، إلى أن الراحل قد أشاد الجميع بحسن خلقه ومعاملته الطيبة مع الطلاب وسيرته المحمودة بين زملائه.