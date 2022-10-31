ماليزيا تسجل أكثر من 3100 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت ماليزيا 3129 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى أربعة ملايين و900 ألف و51 حالة، منذ بدء الجائحة.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم الاثنين عن بوابة "كوفيد ناو" الالكترونية، التابعة لوزارة الصحة قولها إنه من بين حالات الإصابة الجديدة، 6 حالات قادمة من الخارج، و 3123 حالة إصابة محلية.

وأضافت البوابة الإلكترونية أنه تم تسجيل 2464 حالة تعاف أمس الأحد، وبلغ إجمالي عدد الحالات النشطة في ماليزيا 31 ألفا و365 حالة.

وسجلت ماليزيا حالتي وفاة جديدتين بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 36 ألفا و466 حالة.