 العثور على مخدر الميثامفيتامين مخبأ داخل حلوى الدونات في ألمانيا - بوابة الشروق
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العثور على مخدر الميثامفيتامين مخبأ داخل حلوى الدونات في ألمانيا

د ب أ
نشر في: الإثنين 31 أكتوبر 2022 - 7:29 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 أكتوبر 2022 - 7:29 ص

اعتقد أحد مهربي المخدرات أنه اختار مكانا مثاليا لإخفاء مخدراته عندما استبدل المربى في حلوى "الدونات" بمخدر الميثامفيتامين أو"الكريستال ميث"، لكن الشرطة في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا ألقت القبض عليه يوم الأحد.

يشار إلى أنه أثناء تفتيش قطار قادم من التشيك في منطقة فرانكونيا العليا، عثر مسؤولو الحدود على الميثامفيتامين في حلوى "الدونات" لرجل يبلغ من العمر 33 عاما. وقال متحدث باسم الشرطة: "كانت هذه أول مرة في منطقتنا-لم يحدث من قبل أن تم استخدام حلوى الدونات للتهريب".

وتم إدخال أكياس المخدرات في المكان الذي يتم فيه حقن المربى بشكل طبيعي في حلوى "الدونات".

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أن الظروف العامة للتفتيش دفعت الضباط إلى إلقاء نظرة فاحصة على حلوى "الدونات". وعندما تم تقطيع المعجنات، تم العثور عن الميثامفيتامين.


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