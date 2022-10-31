قائد عسكري ألماني يتولى تدريب أوكرانيين ضمن مهمة للاتحاد الأوروبي

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تقرر أن يقود اللفتنانت جنرال الألماني أندرياس مارلوف مستقبلا جزء من مهمة الاتحاد الأوروبي العسكرية لتدريب الأوكرانيين.

وعُين مارلوف، 59 عاما، قائدا للتدريب المتخصص في 27 أكتوبر الجاري، بحسب الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي التي نُشرت يوم الاثنين. وتم اتخاذ قرار اللجنة السياسية والأمنية التابعة للاتحاد الأوروبي (بي.إس.سي)، بناء على توصية قائد المهمة نائب الأدميرال هيرفيه بليجان.

وتنص المهمة التي تستغرق عامين على تدريب إجمالي 15 ألف جندي أوكراني في ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بهدف دعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

وتعتزم ألمانيا تدريب لواء أوكراني كامل يضم نحو 5 آلاف جندي بحلول الربيع، حسبما أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس مؤخرا، بالإضافة إلى ذلك سيكون أحد مقري قيادة المهمة في ألمانيا.

وعينت اللجنة السياسية والأمنية الميجور جنرال البولندي بيوتر تريتك قائدا للتدريب القتالي لقوات البعثة.