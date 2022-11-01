الأمم المتحدة: اتفاق الحبوب يظل ساريا مع استمرار مرور السفن

رغم إعلان روسيا تعليق اتفاق الحبوب مع أوكرانيا، أعلنت الأمم المتحدة أن الصادرات سوف تستمر.



وقال مارتن جريفيث، مساعد الأمين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية ومنسق الاغاثة في حالات الطوارئ ، أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين ، " على حد فهمنا فإن المبادرة (اتفاق الحبوب)والالتزامات المنصوص عليها فيها تظل سارية ، وأن (روسيا) علقت فقط بشكل مؤقت أنشطة في تنفيذ المبادرة".



وغادرت اليوم الاثنين 12 سفينة الموانئ الأوكرانية واثنتان اتجهتا إلى أوكرانيا لتحميل المواد الغذائية . ويظل من غير الواضح في بادئ الأمر ما إذا كانت الأمم المتحدة قصدت مواصلة تصدير شحنات الحبوب في المدى الطويل بدون اشتراك روسيا.



وأضاف المسؤول الأممي "نتطلع إلى الترحيب بعودتهم كمشارك كامل ونشط في أقرب وقت في الوفاء بالأهداف التي حددناها واتفقنا ووقعنا عليها.إن الأمم المتحدة مستعدة لمعالجة المخاوف (و) الاستماع للمقترحات من جميع الأطراف".



كانت روسيا قامت أمس الأول السبت بتعليق الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة تركيا والأمم المتحدة. وأشارت موسكو إلى الهجمات بالطائرات المسيرة من جانب كييف على أسطولها في البحر الأسود كسبب لذلك، وقالت إن أوكرانيا استغلت حماية الممر في شن هذه الهجمات.

كان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، قد صرح اليوم الاثنين، بأنه لا يجب تنفيذ الاتفاقات الخاصة بمرور السفن عبر البحر الأسود دون مشاركة روسيا، معتبرا أن القرارات المتخذة من دون موسكو غير ملزِمة.