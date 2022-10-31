وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا تشاوريا حول «إعلان الجزائر»

عقد وزراء الخارجية العرب، اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة، اجتماعا تشاوريا مغلقا لمناقشة وثيقة "إعلان الجزائر" قبل رفعها إلى القادة العرب خلال أعمال القمة العربية، التي من المقرر أن تنطلق غدا الثلاثاء وتستمر على مدار يومين.

ومن المقرر أن يتضمن مشروع إعلان الجزائر كافة القضايا والمسائل التي تم طرحها خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، بما فيها اجتماع وزراء الخارجية العرب.. كما سيأخذ الإعلان بعين الاعتبار التوافقات التي تمت حول مجمل القضايا، سواء في الشق السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، فضلا عن الملفات المطروحة، والتي تم مناقشتها واتخاذ بشأنها مشاريع قرارات سترفع إلى القمة للمصادقة عليها.