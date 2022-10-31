قطر للطاقة تعلن عن كشف نفطي في حقل سيبيا بالبرازيل





أعلنت قطر للطاقة، اليوم الإثنين، عن كشف نفطي في البئر الاستكشافي بحقل سيبيا النفطي المشترك، والذي يقع في حوض سانتوس الرسوبي قبالة سواحل ريو دي جانيرو في البرازيل في مياه على عمق يزيد على ألفي متر.



وأشار بيان صادر عن قطر للطاقة، اليوم الاثنين، وتلقت وكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ) نسخة منه أن قطر للطاقة كانت قد فازت بعقد المشاركة في الإنتاج في حقل سيبيا المشترك في شهر ديسمبر 2021، ضمن الجولة التنافسية الثانية لنقل حقوق الإنتاج الإضافية التي أدارتها الوكالة البرازيلية الوطنية للبترول والغاز الطبيعي والوقود الحيوي (إيه.إن.بي).



وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولةالقطري لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: "هذا اكتشاف مشجع يأتي نتيجة للتعاون الاستراتيجي مع الشركاء وذلك ضمن جهودنا لاكتشاف المزيد من موارد الطاقة العالمية كجزء من استراتيجيتنا الشاملة للنمو".



وتأتي أهمية هذا الاكتشاف من كون عموده النفطي يعد واحدا من أكبر الطبقات المكتشفة في البرازيل سماكة. ويواصل الشركاء عملياتهم لتحديد خصائص المكامن المكتشفة والتحقق من حجم الاكتشاف الجديد.



وتمتلك شركة بتروبراس الوطنية البرازيلية حصة تبلغ حوالي (52%) وهي المشغّل للمشروع، بالشراكة مع شركة توتال إنرجيز (2ر19%) وقطر للطاقة (4ر14%) وشركة بتروناس (4ر14%)، بينما تديره شركة بري سال بتروليو. وينتج الحقل المشترك حاليا 170 ألف برميل يوميا من النفط.