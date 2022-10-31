خبراء بوزارة الدفاع البريطانية: نقص معدات آلاف الجنود الروس الذين تم حشدهم مؤخرا

يعتقد خبراء من الاستخبارات بوزارة الدفاع البريطانية، أن "الآلاف" من الجنود الذين تم حشدهم وأرسلتهم روسيا للخط الأمامي في أوكرانيا خلال الأسابيع الماضية، لا يمتلكون "معدات كافية" ربما أسلحة "بالكاد صالحة للاستخدام".



وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية، أن الكرملين كان قد أعلن عن حشد جزئي لنحو 300 ألف مجند في سبتمبر الماضي، ولكن تقرير لوزارة الدفاع البريطانية أشار إلى أنهم ربما يستخدمون أسلحة تعود إلى الخمسينيات، حيث إن موسكو تعاني "أنظمة لوجيستية متعثرة".



وقالت الوزارة إن روسيا نشرت "الآلاف" من المجندين الذين حشدهم مؤخرا إلى الخط الأمامي منذ منتصف أكتوبر الجاري، ولكن في "الكثير من الحالات كانوا يفتقرون للأسلحة اللازمة"، حيث أظهرت صورا للجنود وهم يحملون بنادق من نوع تم طرحه منتصف القرن الماضي.