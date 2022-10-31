إصدار العدد السادس والثلاثين من مجلة المسرح

صدر العدد السادس والثلاثون من الإصدار السادس لمجلة المسرح، وذلك بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، مع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق.



مجلة المسرح يرأس تحريرها الناقد المسرحي والكاتب الصحفي عبد الرازق حسين، ويضم العدد الجديد منها دراسة للدكتور عمرو دوارة حول المونودراما، وتوثيق لأهم عروضها في مصر والوطن العربي، وتتناول الدراسة نظرة تاريخية حول هذا القالب المسرحي والمفاهيم الأساسية التي يعتمد عليها ومفردات وعناصر عروضه المسرحية.



ويكتب أحمد عجيبة شهادة حول محمد الشربيني ودوره في توثيق عروض فناني الأقاليم، ويكتب محمد أبو العلا السلاموني البيان السابع للمسرح الشعبى، الذي يستعرض حادثين خطيرين في تراث فنون الفرجة، أولهما السقوط المروع للخلافة العباسية في القرن الثالث عشر وثانيهما السقوط المدوي للخلافة العثمانية، ويواصل مناقشة دور النخبة المثقفة تجاه هذه الفنون.



ويكتب الناقد العراقي حيدر الأسدي عن جدلية العلاقة بين المسرح والفلسفة، ويكتب أحمد عبد الرازق أبو العلا عن المعايير الخاصة لنقد المسرحيات المقدمة للطفل.



وحوار لمحمود قنديل مع مراد منير، ويكتب عبد الهادي شعلان عن غموض النور في مأساة الحلاج، ومن ذاكرة المسرح يكتب أحمد محمد الشريف عن الدكتور هناء عبد الفتاح والمخرج أحمد عبد الحليم في ذكرى رحيلهما.



ويكتب الدكتور أسامة أبو طالب عن مسرحية سوء تفاهم، وتحقيق لسامية سيد عن ظاهرة تدوير النصوص في عروض الهواة والمحترفين، وتقرير عن مهرجان المنصورة لصلاح الحوتي، ومتابعات تتضمن تحقيقًا لإيناس العيسوي حول بروفات مسرحية سيدتي الجميلة في المسرح القومي.



ويتناول كرم جاب الله في مقال له مهرجان الكرازة المرقسية، ويكتب الدكتور محمد شيحة عن عرض كاندي وكراش.



ويكتب مجدي الحمزاوي عن تغريبة بنت الزناتي، وتكتب نور الهدى عبد المنعم عن عرض شا طارا الفائز بجائزة المهرجان التجريبي ويكتب جمال الفيشاوي عن الدورة الخامسة لمهرجان المونودراما.