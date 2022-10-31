شولتس يبدي تفاؤله بإقرار تعديل إعانة البطالة

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن تفاؤله حيال إمكانية إقرار تعديل الدخل الأساسي للمواطنين بحلول مطلع يناير المقبل.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يتوقع أن يعرقل التحالف المسيحي إصلاح قانون الدخل الأساسي، قال شولتس اليوم الاثنين إنه متفائل للغاية بأن المشروع التشريعي سيتم إكماله قبل رأس السنة، وأضاف أن " الأمل كبير".

تجدر الإشارة إلى أن من المنتظر أن تحل هذه الإعانة التي يطلق عليها "بورجرجلد/أموال المواطنين/" محل إعانة البطالة من النوع الثاني والتي يطلق عليها اسم قانون هارتس4، وتغطي هذه الإعانة الحد الأدنى من المعيشة.

وتهدف الحكومة من خلال هذا التعديل إلى تعزيز قدرة المعنيين بهذه المساعدات على الحصول على تدريب والبحث عن عمل وتقليل الضغوط التي يتعرضون لها من مراكز التوظيف.

وبموجب التعديل، ستزيد مخصصات التأمين الأساسي الشهري بمقدار نحو 50 يورو.

كان التحالف المسيحي هدد بعرقلة التعديل في مجلس الولايات الذي تحتاج فيها أحزاب الائتلاف الحاكم إلى أصوات الولايات التي يحكمها التحالف المسيحي.