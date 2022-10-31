توقع تراجع أسعار المساكن في بريطانيا بنسبة 5% في العام المقبل

يتوقع تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين تراجع أسعار المساكن في بريطانيا خلال العام المقبل بنسبة تصل إلى 5% في ظل ارتفاع أسعار فائدة قروض التمويل العقاري.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع زوبلا الإلكتروني المتخصص في موضوعات العقارات، فإن التراجع في أسعار المساكن سيبدد الزيادة التي سجلتها الأسعار خلال الشهور الثمانية الماضية.

وستواجه العقارات في العاصمة البريطانية لندن أكبر تراجع في قيمتها مع تلاشي المكاسب التي حققتها الأسعار خلال الشهور الـ13 الماضية وفق هذا السيناريو، والذي سيشهد ارتفاع أسعار فائدة قروض التمويل العقاري إلى نحو 4%.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ريتشارد دونيل المدير التنفيذي لموقع زوبلا القول إن العام المقبل سيتوقف على مسار أسعار الفائدة على التمويل العقاري، والتي تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع نفقات المعيشة، وسيكون على أصحاب المساكن الراغبين في بيع عقاراتهم خلال العام المقبل تقديم أسعار واقعية، وقد يضطرون إلى التخلي عن المكاسب التي حققتها عقاراتهم في أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد لكي يتمكنوا من بيع عقاراتهم".

وفي الوقت نفسه يتوقع خبراء في بعض البنوك البريطانية سيناريو أسوأ لسوق العقارات حيث تتوقع مجموعة لويدز بانكنج جروب أكبر مؤسسة تمويل عقاري في بريطانيا تراجع الأسعار خلال العام المقبل بنسبة 7.9% وربما بنسبة 18% في أسوأ الأحوال.