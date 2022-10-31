الأمم المتحدة تشكك في أسباب موسكو لتعليق اتفاق الحبوب

شككت الأمم المتحدة في الأسباب المعلنة من قبل موسكو لتعليق اتفاق الحبوب مع أوكرانيا.

وقال مارتن جريفيث، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسق الاغاثة في حالات الطوارئ، أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين: "عندما لا تكون سفن المبادرة (اتفاق الحبوب) في المنطقة، لا يكون للممر أي وضع خاص".

وأضاف قائلا: "إنه لا يوفر غطاء ولا حماية لعمل عسكري هجومي أو دفاعي. وهو لا يمكن استخدامه كدرع أو مخبأ. كما أنه ليس منطقة محظورة"، موضحا أنه لم تكن هناك أي سفن شحن في الممر ليلة الهجمات المزعومة.

كانت روسيا قامت أمس الأول السبت بتعليق الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة تركيا والأمم المتحدة.

وأشارت موسكو إلى الهجمات بالطائرات المسيرة من جانب كييف على أسطولها في البحر الأسود كسبب لذلك، وقالت إن أوكرانيا استغلت حماية الممر في شن هذه الهجمات.