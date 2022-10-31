أعلن «aiBANK»، اليوم، خطته لتقديم باقات متنوعة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات وتمويل المشروعات التنموية، تحت شعار "تمويل يجرّيك 100 خطوة لأدام".

وذكر البنك في بيان ، أن الحملة تتضمن إطلاق منتج جديد يستهدف تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تصل إلى 10 مليون جنيه وبفترات سداد حتى 5 سنوات، فضلاً عن سرعة الحصول على الموافقات اللازمة خلال 4 أيام فقط.

وأشار البنك إلى أن الحملة تأتي في إطار توجهات الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، قائلة إنها بمثابة امتداد لاستراتيجية البنك وخطته التوسعية التي تستهدف تعزيز الأنشطة التنموية المستدامة وتقديم حلول ابتكارية لهذا القطاع الواعد.

كما تستهدف هذه الحملة رفع الوعي بالمزايا التنافسية التي يقدمها البنك من خلال هذا المنتج، وهو ما يساهم في تسهيل عملية الحصول على التمويل لجذب المزيد من العملاء الجدد من الشركات الصغيرة التي تعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل.

وفي هذا السياق، أعربت إيمان بدر رئيس أول مجموعة التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة في «aiBANK» عن اعتزازها بتقديم المنتج الجديد لدعم الشركات وخصوصا الشركات الصغيرة باعتبارها أحد أهم القطاعات التي ترتكز عليها أنشطة البنك.

وأضافت أن البنك قام بإنشاء إدارة مختصة تحت مسمي "Business Banking"، ترتكز فقط على تمويل وتقديم الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة التي يتراوح حجم مبيعاتها السنوية ما بين مليون جنيه وخمسون مليون جنيه.

من جانبها، ذكرت شريف ندا رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع في «aiBANK» أن إطلاق المنتج الجديد يأتي في إطار استراتيجية البنك والتي تتضمن إطلاق حزمة جديدة من البرامج التمويلية لمواكبة مستجدات السوق المصرفي المصري والتي تلبي احتياجات الشركات بالعديد من القطاعات، و تتضمن تمويل رأس المال العامل أو التوسعات الرأسمالية أو شراء الآلات والمعدات.

وعلى صعيد آخر، أكد شريف الليثي رئيس الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة في «aiBANK» أن البنك نجح في تسريع وتيرة القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء في هذا القطاع الحيوي، فقد ارتفعت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة إلى 9.1% في سبتمبر 2022، وهو ما يتماشى مع توجيهات البنك المركزي للبنوك بتخصيص 10% من صافي محفظة القروض للشركات الصغيرة كحد أدني من صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية لكل بنك وفقاً للمركز المالي في ديسمبر2020.