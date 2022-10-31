سفن الحبوب تستعد لمغادرة أوكرانيا

تستعد السفن المحملة بالحبوب لمغادرة أوكرانيا، حيث تسعى الأمم المتحدة وتركيا لانقاذ الاتفاق للاستمرار في تدفق الصادرات حتى بعد إعلان روسيا تعليق مشاركتها في الاتفاق.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن أسعار القمح ارتفعت اليوم الاثنين، حيث يترقب التجار التطورات بشأن الصادرات، في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر في أوكرانيا في ظل شن روسيا موجة هجمات صاروخية في أنحاء البلاد.



وألغت روسيا يوم السبت مشاركتها في اتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود "إلى أجل غير مسمى"، مشيرة إلى تعرض أسطولها بالبحر الأسود في ميناء سيفاستوبول لـ"هجمات إرهابية".



وتم التوصل إلى الاتفاقية في يوليو الماضي بوساطة من تركيا والأمم المتحدة، وأنهت حصارا استمر شهورا على صادرات الحبوب الأوكرانية وسط حرب روسيا على أوكرانيا.



وبحسب المعلومات التركية، تم شحن 9.3 مليون طن من الحبوب منذ ذلك الحين. وتم الاتفاق على فحص السفن وحمولتها أثناء مرورها عبر مضيق البوسفور التركي.



وكان من المقرر أن تنتهي الاتفاقية في الأصل في 19 نوفمبر، بل وكان من المقرر تمديدها تلقائيا إذا لم يعترض أي من الطرفين.