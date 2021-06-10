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رسميا.. بوجبا يغيب عن منتخب فرنسا في نهائيات كأس العالم

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 31 أكتوبر 2022 - 8:51 م | آخر تحديث: الإثنين 31 أكتوبر 2022 - 8:51 م

تأكد غياب الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، عن المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم بقطر، والتي ستقام في الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.

ويتواجد المنتخب الفرنسي في المجموعة الرابعة من مونديال 2022، بجانب منتخبات تونس، الدنمارك، وأستراليا.

وقالت رافائيلا بيمنتا وكيلة أعمال بوجبا في تصريحات تليفزيونية: " بعد مراجعة طبية تمت في تورينو وبيتسبرج، من المؤلم للغاية إبلاغ بول بوجبا سيظل بحاجة إلى وقت للشفاء من الجراحة التي خضع لها."

وأضافت وكيلة أعمال بوجبا: "لن يكون بول قادرا على الانضمام إلى فريق يوفنتوس، قبل التوقف الذي سيسبق كأس العالم ولا إلى المنتخب الفرنسي في قطر."


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