أعربت الفنانة هيفاء وهبي، عن أمنياتها في أن يحقق فيلمها الجديد «رمسيس باريس» نجاحًا وأن ينال إعجاب الجمهور، مشيدة بتعاونها مع الفنانين حمدي الميرغني، ومصطفي خاطر، ومحمد أسامة (أوس أوس)، وغيرهم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين: «أتمنى مع بعض نقدم كومبو حلو يسعد ناس»، ليرد عليها «أديب» بقوله: «أي كومبو فيه هيفاء وهبي حلو».

من جانبها، عقبت «وهبي» على كلام الإعلامي، قائلة: «أستاذ عمرو أنت حبيبي وحياة الله، وإلك معزة خاصة بالنسبة لي، كل يوم ببيروت أشاهد البرنامج الخاص بك، وأعلي الصوت لأنه بمثابة حياة لي البيت».

ونوهت إلى أن الأجواء في العاصمة اللبنانية «كئيبة»؛ بسبب الاضطرابات الذي يمر بها لبنان في الوقت الراهن، مضيفة: «لما بيجي برنامج الحكاية بعلي الصوت، لأنه بيعرفني ما يصير في البلد، أنت بالنسبة لي تويتر».

وتستأنف الفنانة هيفاء وهبي، تصوير مشاهدها الأخيرة، في الفيلم الجديد «رمسيس باريس» للمخرج أحمد خالد موسى، غدًا، في منطقة أكتوبر، حيث تتنقل للتصوير إلى منطقة الحزام الأخضر وبعد ٤ أيام تعلن انتهاء التصوير بالكامل.

ويشارك في بطولة «رمسيس باريس» الفنانين حمدي الميرغني، ومصطفي خاطر، ومحمد سلام، ومحمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، ومحمود حافظ، والتونسية سميرة مقرون، ومصطفى البنا، ومن تأليف كريم حسن بشير.