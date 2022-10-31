إقبال سياحي مكثف على زيارة معابد بالأقصر

شهدت منطقة البر الغربى بالأقصر، إقبال سياحي متزايد من السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الوافدة عبر رحلات اليوم الواحد القادمة من الغردقة وباقي مدن البحر الأحمر، لزيارة وادي الملوك والملكات والاستمتاع بجمال الألوان الزاهية والنقوش التي تزين مقابر الملوك والملكات والنبلاء والأمراء، بجانب الحرص على زيارة معبد حتشبسوت ومعبد مدينة هابو والرامسبوم وتمثالي ممنون والتقاط الصور التذكارية في جميع المناطق ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية المجانية.

كما شهدت مجموعة معابد الكرنك والأقصر ومتحفي الأقصر والتحنيط إقبالا كبيرا من السائحين وسط كرنفالات من الأزياء، وحدوث رواج فى عمليات الشراء من المحلات المنتشرة بجوار المناطق الأثرية.

وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن الموسم السياحي الجديد شهد إقبالا كبيرا من السياح عبر رحلات اليوم الواحد القادمة من الغردقة وباقي مدن البحر الأحمر.

وأضاف عثمان أنه بالإضافة لرحلات اليوم الواحد، رحلات الطيران المباشر لمطار الأقصر من فرنسا وألمانيا ورومانيا وإسبانيا والتشيك وأمريكا والبرازيل والبرتغال، وهو ما يؤدي إلى انتعاشة كبيرة للعاملين في القطاع السياحي، بجانب زيادة نسب الإشغال الفندقي للفنادق العائمة والثابتة وزيادة الرحلات النيلية ورحلات البالون الطائر.