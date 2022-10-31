لوفتهانزا تبدأ مفاوضات بشأن أجور طياري شركتها «يورو وينجز ديسكفر»

بدأت مرحلة ذوبان الجليد بين مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران ونقابة الطيارين الألمان "كوكبيت"، حيث من المنتظر أن تبدأ مفاوضات حول أجور الطيارين في شركة "يورو وينجز ديسكفر" المملوكة للمجموعة.

وقالت نقابة الطيارين، مساء اليوم الإثنين، إن هذه الخطوة تمثل بداية فصل جديد من الشراكة الاجتماعية.

وأعرب شتيفان هيرت، رئيس النقابة، عن تفاؤله حيال التوصل إلى حلول لصالح العاملين والشركة التي تأسست قبل أكثر من عام، مشيرا إلى أن هذا سيكون عامل استقرار بالذات في الأوقات الصعبة.

وظلت النقابة تنتقد مجموعة لوفتهانزا لتأسيسها شركات طيران جديدة لأنها تخشى التوظيف لدى لمجموعة المركزية.

وأفادت تقارير إعلامية بأنه يُعْتَقَد أن لوفتهانزا تخلت عن هذه الخطة بعد الإضراب الأخير للطيارين والمفاوضات التي أعقبته، حتى تتمكن من توفير رحلات نقل الركاب إلى محاور الطيران في فرانكفورت وميونخ بتكلفة أقل.

يشار إلى أن الطيارين في "يورووينجز ديسكفر" لم يعملوا حتى الآن وفقا لاتفاق أجور جماعي.