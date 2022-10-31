ضبط سيارة محملة بـ 40 شيكارة دقيق بلدي للبيع فى السوق السوداء بالبحيرة

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تمكنت مديرية التموين بالبحيرة، بالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط 40 شيكارة دقيق بلدي مدعم، تم تجميعهم بغرض إعادة البيع فى السوق السوداء خلال حملة بمركز بدر.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيق.

جاء ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع الغذائية المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.