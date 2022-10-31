قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن الطريق لمعبد إدفو، شهد إحلالًا وتجديدًا بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الأمر يأتي في إطار خطة الدولة، لعمل إحلال كامل للبنية التحتية، في كل محافظات مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الأحد، أن الدولة تجري مشروعات إحلال وتجديد بأهم المدن السياحية أسوان وكوم أمبو وإدفو، معلنًا الانتهاء من أغلب المشروعات بنسب تتجاوز 90%.

وعن مشكلة طريق إدفو، عقب: «أنهينا الطريق بالكامل، وما يضمه من بنية تحتية تتمثل في مواسير مياه الشرب والكهرباء والغاز والإنترنت على أعلى مستوى، انتهينا بنسبة 100% من 1000 متر بالطريق، ولم يتبق سوى 500 متر، ننتهي منهم في الأيام المقبلة».

وأشار إلى أن المحافظة أتاحت طريقًا بديلًا لهذا الطريق، خلال فترة العمل على البنية التحتية وتطويرها، منوهًا إلى أن البنية التحتية في أسوان، موجودة منذ عام 1965.

وأكد أن البنية التحتية الموجودة الآن تتحمل، وتخدم الأجيال المقبلة والأحفاد، مضيفًا: «وضعنا المواسير بالكامل تحت سطح الأرض، الشكاوى في البنية التحتية كانت كثيرة ومتعددة وتم الانتهاء منه، ونحقق معجزات على الأرض ونسابق الزمن بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن مبادرة حياة كريمة».

ولفت إلى أن المحافظة استغلت وقت جائحة كورونا بشكل متميز في تغيير البنية التحتية، فيما يتراوح 70% إلى 80% من الأماكن الحيوية، نتيجة عدم وجود سياح خلال ذلك الوقت.