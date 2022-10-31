كوريا الجنوبية تسجل أقل من 20 ألف حالة إصابة بكوفيد-19

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية إلى أقل من 20 ألف حالة اليوم الاثنين، وسط مخاوف متزايدة من تفشي محتمل لـ" جائحة مزدوجة" من كوفيد-19 والإنفلونزا الموسمية هذا الشتاء.

وسجلت البلاد 18 ألفا و510 إصابات جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 56 إصابة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 25 مليونا و557 ألفا و309 حالات، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما أضافت البلاد 18 حالة وفاة جديدة بكوفيد 19 لترتفع حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و176 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة 288 حالة، مرتفعا من 272 حالة في اليوم السابق.