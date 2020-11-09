مواجهات صعبة للمحترفين المصريين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولات الأوروبية

تنتظر لاعبي منتخب مصر المحترفين في الأندية الأوروبية، مواجهات هامة ومصيرية في البطولات الأوروبية المختلفة بنهاية هذا الأسبوع، حيث سيختتم منافسات دور المجموعات لموسم 2022 - 2023.

صلاح في مهمة صعبة أمام نابولي الإيطالي بدوري الأبطال

سيكون فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة نجم منتخبنا الوطني محمد صلاح، في مواجهة قوية أمام نابولي الإيطالي مساء غدًا الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول قد تأهل إلى دور الـ 16 من البطولة الأوروبية بعد نهاية الجولة الخامسة من دور المجموعات، ولكنه يحتاج إلى تحقيق الانتصار على نابولي بفارق 3 أهداف من أجل تصدر المجموعة الأولى.

ويتواجد ليفربول في المركز الثاني بمجموعته برصيد 12 نقطة، فيما يعتلي نابولي الإيطالي صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة بعد تحقيق الفوز في مبارياته الخمسة الماضية.

تريزيجيه في مواجهة قوية أمام فيرينكفاروسي المجري بالدوري الأوروبي

فيما سيواجه فريق طرابزون سبور التركي بقيادة نجم منتخبنا الوطني محمود تريزيجيه، نظيره فيرينكفاروسي المجري مساء يوم الخميس القادم، في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

ولا بديل سوى الانتصار أمام طرابزون سبور في مباراة فيرينكفاروسي، حتى يتأهل إلى الدور الثاني من البطولة الأوروبية، حال تعثر فريق موناكو الفرنسي أمام النجم الصربي.

ويحتل طرابزون سبور المركز الثالث في مجموعته بالدوري الأوروبي برصيد 6 نقاط، فيما يعتلي فيرينكفاروسي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ويتواجد موناكو في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

مصطفى محمد في مواجهة صعبة أمام أوليمبياكوس اليوناني بالدوري الأوروبي.

كما سيلتقي فريق نانت الفرنسي بقيادة مهاجم منتخبنا الوطني مصطفى محمد، مع نظيره أوليمبياكوس اليوناني مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

ويحتاج الفريق الفرنسي إلى تحقيق الانتصار على نظيره أوليمبياكوس مساء الخميس، مع انتظار تعثر فريق قره باخ الأذربيجاني أمام نظيره فرايبورج الألماني، حتى يتأهل للدور القادم من مسابقة الدوري الأوروبي.

ويتواجد نانت الفرنسي في المركز الثالث بمجموعته في الدوري الأوروبي برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن قره باخ صاحب المركز الثاني، فيما يعتلي فرايبورج الصدارة برصيد 13 نقطة.

النني يعود للمشاركة مع أرسنال في مواجهة زيورخ السويسري

وقد تشهد مواجهة فريقي أرسنال الإنجليزي و زيورخ السويسري مساء يوم الخميس، المشاركة الأولى لـ محمد النني نجم منتخبنا الوطني والجانرز، بعد عودته من الإصابة التي لحقت به في شهر أغسطس الماضي.

ويحتاج أرسنال لتحقيق الانتصار أمام نظيره زيورخ السويسري في مباراة الخميس، وذلك من أجل تصدر مجموعته والتأهل مباشرة إلى دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي.

ويعتلي أرسنال صدارة مجموعته برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن بي إس في إيندهوفن الهولندي صاحب المركز الثاني، فيما يقبع زيورخ السويسري في المركز الأخير بـ 3 نقاط.