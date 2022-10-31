الجنائية الدولية تستأنف الملاحقات القضائية في أفغانستان

من المقرر أن تستأنف محاكمة الجرائم المرتكبة في أفغانستان في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بعد صدور حكم رئيسي اليوم الاثنين.



ويعتزم المدعي العام كريم خان التحقيق مع حركة طالبان الإسلامية المتشددة وكذلك تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).



وتتضمن جرائم الحرب المحتملة التي ينطوي عليها الأمر الهجمات ضد السكان المدنيين، وعمليات الإعدام غير المشروعة، واضطهاد النساء والفتيات، والجرائم ضد الأطفال.



وجاء الحكم الصادر اليوم الاثنين، بعد إعلان أفغانستان - التي تحكمها طالبان حاليا - إنها تريد تولي محاكمة مثل هذه الجرائم بنفسها.



واعترض المدعون العامون في المحكمة على ذلك وقبل القضاة اعتراضهم.



وقالت المحكمة في بيان صحفي: "اعتبر القضاة أن أفغانستان لا تجري حاليا تحقيقات حقيقية بطريقة تبرر تأجيل تحقيقات المحكمة وأن السلطات الأفغانية لا تبدي اهتماما بمتابعة طلب التأجيل الذي قدمته في 26 مارس 2020".