ارتفاع مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 5ر4% سنويا خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع قيمة مبيعات التجزئة في اليابان خلال سبتمبر الماضي بنسبة 5ر4% سنويا لتصل إلى 591ر12 تريليون ين (13ر85 مليار دولار).
كان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات بنسبة 1ر4% وهو نفس معدل الزيادة المسجل في آب/أغسطس الماضي.
في الوقت نفسه ارتفعت قيمة المبيعات خلال الشهر الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 1ر1% شهريا.
وزادت مبيعات التجزئة خلال الربع الثالث من العام الحالي ككل بنسبة 6ر3% سنويا وبنسبة 3ر1% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، لتصل إلى 140ر38 تريليون ين.