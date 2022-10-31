البرتغال تؤكد أنها مستعدة بشكل أفضل لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة

أكد وزير الاقتصاد البرتغالي، أنطونيو كوستا سيلفا، اليوم الإثنين، أن بلاده مستعدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة بشكل أفضل، مقارنة بوضعها أثناء أزمة منطقة اليورو قبل أكثر من عشر سنوات، عندما طلبت لشبونة الحصول على حزمة إنقاذ دولية.

وقال كوستا سيلفا، خلال مقابلة في العاصمة البرتغالية لشبونة: "قبل عشر سنوات، كان اقتصادنا في حالة ركود وديوننا ترتفع، ولكن الوضع اليوم انعكس تماما، فالاقتصاد ينمو والديون تتراجع، غير أننا لا تساورنا أي أوهام، فعام 2023 سوف يكون صعبا للغاية".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الاقتصاد البرتغالي قوله، إن الحكومة تحافظ على توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد بنسبة 1.3% خلال عام 2023، غير أن الأمور يمكن أن تتغير بسرعة، حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من احتمالات الركود في أوروبا.

وأشار الوزير أيضا إلى أزمة الطاقة العالمية غير المسبوقة، والأزمة الجيوسياسية الناجمة عن الحرب الدائرة في أوكرانيا باعتبارها تمثل مخاطر على النمو، مضيفا أن حدوث موجة باردة في فصل الشتاء قد يرفع تكاليف الطاقة بشكل أكبر، ويهدد آفاق النمو في البرتغال.

وقال كوستا سيلفا: "نحن بصدد دورة مختلفة تماما تتسم بمواجهات جيوسياسية ضخمة، وتفتت التجارة العالمية، واضطرابات السلاسل اللوجستية وارتفاع معدلات الفائدة، فالوضع متقلب للغاية".