قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الكاتب الراحل بهاء طاهر، حاز على جوائز كبرى، مشيرة إلى أنه كتب العديد من الروايات التي تركت أثرًا في نفوس قارئيه بينها «الحب في المنفى» و«واحة الغروب» و«قالت ضحى» و«خالتي صفية والدير».

وأضافت خلال تقديمه لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء الأحد، أن أعمال الكاتب الراحل حولت لأفلام ومسلسلات، لافتة إلى أن هناك مذاقًا خاصًا لكتابات بهاء طاهر.

وتابعت: «كانت له مواقف أدبية وسياسية، منع من الكتابة عام 1975، وسافر إلى إفريقيا وآسيا وعمل مترجمًا، كما عمل مترجمًا في الأمم المتحدة، وعندما حصل على جائزة مبارك للآداب في عام 2009، رد الجائزة بعد قيام ثورة 2011».

وذكرت أن الراحل حصل على جائزة الدولة التقديرية، وجوائز إيطالية، وأخرى للرواية العربية، ومن وزارة الثقافة الفلسطينية، مؤكدة أنه «كاتب مهم ومؤثر في الثقافة المصرية والعربية».

وتعجبت من المنشور الذي كتبته صافيناز كاظم، أرملة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، بعد وفاة «طاهر»، قائلة إن «كاظم» كتبت كلمات أثارت الكثير من الاستياء في الأوساط الثقافية.

وتابعت: «لم أفهم الرسالة والتوقيت، وممن اغتصب بهاء طاهر الجوائز، ومن كانوا يستحقونها غير بهاء طاهر، هل كانت تستحقها صافيناز وأنه أخذ الجائزة ممن يستحقونها؟ عمره ما كان كاتبًا لصيقًا بالسلطة أو الموظفين، الرجل منع من الكتابة، وسافر من البلد، وعمل كمترجم لسنوات طويلة في الأمم المتحدة ليعيش ويكتب».

واستطردت: «عمره ما سعى أو ألح للحصول على جائزة، كيف حصل على ما لا يستحقه، أليس من الإنصاف والذوق والحكمة أننا نختلف معه في حياته، لكن بعد وفاته نقول إنه كان من كوابيس جيلنا، مقولتيش ده ليه من زمان.. كوابيس جيلنا! هذه كلمات خارج اللياقة والذوق».

وفجر هجوم الكاتبة صافيناز كاظم، على الكاتب الراحل بهاء طاهر، جدلا واسعا مازالت أصداؤه تتردد على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث نشرت على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تقول: «مات بهاء طاهر، كان من كوابيس جيلي الثقافية؛ لو جاملناه نقول، روائي متوسط الموهبة. استحل لنفسه جوائز كثيرة مُغتصبة ممن كانوا أحق».