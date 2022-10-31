وصول وزيرة الثقافة عزاء بهاء طاهر بمسجد عمر مكرم

وصلت الدكتورة نيفين الكيلاني، منذ قليل، عزاء الروائي والأديب الكبير بهاء طاهر، بمسجد عمر مكرم، لتقديم واجب العزاء، لأسرة الأديب الراحل.

يشار إلى أن الأديب الكبير بهاء طاهر رحل عن عالمنا، عن عمر يناهز الـ87عاما، وهو يعد من أعلام الأدب العربي، وواحدا من أبرز كتّاب جيل الستينيات، وصاحب مسيرة إبداعية حافلة بالأعمال المتفردة في عالم القصة والرواية والترجمة.

وكانت قد شيعت جنازته من مسجد الشرطة بالشيخ زايد أول أمس الأربعاء، وذلك بمشاركة تشييع الجثمان عدد من المثقفين والأدباء واللنقاد والوزراء والشخصيات العامة من بينهم: المهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، والأستاذة أميرة أبو المجد العضو المنتدب بدار الشروق، والمدير العام لجريدة الشروق أحمد بدير، والكاتب عبد الله السناوي والكاتب الصحفي سيد محمود، والكاتب الصحفي خالد داوود، والفنانة علا رشدي وزوجها الفنان أحمد داوود، والنجم خالد النبوي.

يذكر أن بهاء طاهر قد ولد في محافظة الجيزة في 13 يناير سنة 1935، وعمل مترجمًا في الهيئة العامة للاستعلامات بين عامي 1956 و1957، وعمل مخرجًا للدراما ومذيعًا في إذاعة البرنامج الثاني الذي كان من مؤسسيه حتى عام 1975 حيث منع من الكتابة. بعد منعه من الكتابة ترك مصر وسافر في أفريقيا وآسيا حيث عمل مترجما. وعاش في جنيف بين عامي 1981 و1995 حيث عمل مترجما في الأمم المتحدة عاد بعدها إلى مصر حيث يعيش إلى الآن.

من أهم أعماله الإبداعية: الخطوبة (مجموعة قصصية) صدرت عام 1972، بالأمس حلمت بك (مجموعة قصصية) ـ 1984، أنا الملك جئت (مجموعة قصصية)، شرق النخيل (رواية) ـ 1985، قالت ضحى (رواية) ـ 1985، ذهبت إلي شلال (مجموعة قصصية)، خالتي صفية والدير (رواية تم تحويلها إلى مسلسل تليفزيوني)، الحب في المنفى (رواية) 1995، 10 مسرحيات مصرية - عرض ونقد، أبناء رفاعة - الثقافة والحرية، ساحر الصحراء - ترجمة لرواية الخيميائي لباولو كويلو، نقطة النور - رواية، واحة الغروب - رواية، لم أعرف أن الطواويس تطير.