مجلس الدولة في فرنسا يقرر البدء في إجراء عمليات تفتيش دورية على الدراجات البخارية

سوف تبدأ فرنسا مستقبلا في إجراء عمليات تفتيش دورية على الدراجات البخارية بناء على توجيهات من الاتحاد الأوروبي.



ورغم أن جمعيات راكبي الدراجات البخارية في فرنسا خاضت حملة ناجحة ضد هذه الإجراءات، إلا أن مجلس الدولة في باريس أصدر أوامره للحكومة اليوم الاثنين بالبدء في تنفيذ متطلبات التفتيش.



وكانت الحكومة الفرنسية قد صادقت عام 2021 على القوانين الخاصة بعملية التفتيش على الدراجات البخارية، ولكنها أبطلت العمل بهذه القوانين الصيف الماضي. وبموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي، كان يتعين البدء في التفتيش الدوري على الدراجات البخارية اعتبارا من مطلع 2021 على أقصى تقدير.



وقرر مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد، أن إبطال الحكومة لقوانين تفتيش الدراجات البخارية، غير قانوني.



وأوضح المجلس أن الإجراءات التي طرحتها فرنسا كبدائل لمتطلبات التفتيش غير كافية، أو أنها مازالت في طور الدراسة.



وأشار المجلس إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لضمان زيادة السلامة على الطرق في فرنسا.



وتهدف توجيهات الاتحاد الأوروبي إلى الحد من الحوادث المميتة التي تتعرض لها المركبات التي تسير على عجلتين. وتشير الاحصاءات إلى أن عدد الوفيات بين قائدي الدراجات النارية في فرنسا مرتفع بصفة خاصة، سواء من حيث العدد في حد ذاته، أو بالمقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.