مجموعة أمريكانا تسعى لإدراج أسهمها في أبوظبي والرياض

بدأت مجموعة أمريكانا جروب المشغلة لمطاعم كنتاكي وبيتزا هت في مختلف دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إجراءات الإدراج المزدوج لأسهمها في بورصتي أبوظبي والرياض، لتنضم إلى موجة الشركات التي تسعى إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام قبل نهاية العام.

وقالت هيئة سوق المال السعودية إن مجموعة أمريكانا جروب المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي وإحدى الشركات التي يقودها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار حصلت على موافقة السلطات المعنية على بيع 30% أو ما يعادل 53ر2 مليار سهم من أسهمها في البورصة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس جروب وشركة البنك الأهلي السعودي كابيتال تدير عملية الطرح العام الأولي، والتي قد تصل حصيلتها إلى حوالي مليار دولار، في حين تصل قيمة المجموعة إلى 8 مليارات دولار.

وستكون أمريكانا أول شركة تدرج أسهمها في كل من أبوظبي والسعودية، بعد تشجيع سوق المال السعودية "تداول" الشركات على الإدراج المزدوج للأسهم.

يذكر أن مجموعة أمريكانا تدير عددا من المطاعم العالمية مثل باسكن روبنز ومقاهي كوستا وتي.جي.آي فرايديز بالإضافة إلى مطاعم الدجاج الأمريكية كنتاكي فرايد تشيكن وبيتزا هت. ولن يتم إدراج قطاع الأغذية المجمدة في البورصة.

كانت شركة "أديبتيو إيه دي انفستمنتس ليمتد" المملوكة للعبار قد اشترت أمريكانا عام 2016. وفي نهاية ذلك العام استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 50% من أسهم أديبتيو، وتم شطب أسهم أمريكانا بعد ذلك من بورصة الكويت للأوراق المالية.