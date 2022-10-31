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باكستان: مقتل صحفية إثر اصطدام سيارة عمران خان بها

إسلام آباد - د ب ا
نشر في: الإثنين 31 أكتوبر 2022 - 12:11 م | آخر تحديث: الإثنين 31 أكتوبر 2022 - 12:11 م
توفيت صحفية إثر اصطدام مركبة تقل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بها، أثناء قيادته مسيرة احتجاجية في شرق باكستان.

وأعلنت قناة 5 في تغريدة بعد وقوع الحادث مساء أمس الأحد، دهس شاحنة خان للصحفية صدف نعيم.

ووقع الحادث بالقرب من مدينة لاهور، بعدما حاولت الصحفية تسلق الشاحنة للحصول على تسجيل صوتي من خان.

ولم تتضح على الفور تفاصيل الحادث.

وأعلن خان إنهاء مسيرة اليوم نحو إسلام آباد بعد وقوع الحادث، وأرسل تعازيه لأسرة الصحفية.

ويطالب خان وأنصاره بإجراء انتخابات مبكرة. ومن المقرر أن تصل مسيرتهم، التي سوف يتم استئنافها اليوم الاثنين، إلى إسلام آباد في 4 نوفمبر المقبل.

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