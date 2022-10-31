 تونس: إحباط 6 عمليات هجرة غير شرعية وإنقاذ 179 مهاجرا - بوابة الشروق
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تونس: إحباط 6 عمليات هجرة غير شرعية وإنقاذ 179 مهاجرا

أرشيفية
أرشيفية
وكالات
نشر في: الإثنين 31 أكتوبر 2022 - 3:40 م | آخر تحديث: الإثنين 31 أكتوبر 2022 - 3:40 م

أعلنت السلطات التونسية، إحباط 6 عمليات هجرة غير شرعية وإنقاذ 179 مهاجرا.

جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، بحسب موقع "شمس إف إم" التونسي.

وقال البيان إن "وحدات تابعة لأقاليم الحرس البحري بالوسط والجنوب، تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين، من إحباط 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة".

وأضاف أنه تم "إنقاذ 179 مجتازا من تونس ودول أفريقية أخرى".

وأشار الجبابلي إلى أن النيابة العامة أعطت إذنا باتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء الأشخاص.

وتشهد تونس تناميا في ظاهرة الهجرة غير الشرعية بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، بالإضافة إلى الصراعات المسلحة المتواصلة في دول أفريقية أخرى.


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