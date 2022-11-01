الجمهور يستقبل جنات بالظهور بحفلها في الموسيقى العربية

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استقبل جمهور الليلة الثانية عشر من فعاليات الدورة الـ31 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الفنانة المغربية جنات، بباقات من الظهور.

وحرصت جنات على شكر الجمهور على مشاعرهم، كما شكرت وزيرة الثقافة وجيهان مرسي ومجدي صابر على المهرجان الذي يرمز للفن الراقي.

وافتتحت جنات حفلها على مسرح النافورة بأغنية "مسا الجمال"، و"أكتر من سنة".

قدم الفنان ممدوح الجبالي فاصلا موسيقيا على العود، ضمن فقرات الليلة الثانية عشر من فعاليات الدورة الـ31 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، حيث عزف كوكتيل ألحان، إلى جانب "تقاسيم"، و"مالي".

وافتتح الفنان اللبناني ملحم زين، حفله بالليلة الثانية عشر من فعاليات الدورة الـ31 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بأغنيات "علواه"، و"أنتي مشيتي".

وعبر ملحم زين عن سعادته بالغناء على مسرح الموسيقى العربية، قائلا: "لي الشرف أكون في مهرجان الموسيقى العربية لثاني مرة، وشرف لي أن أكون معترفا بي في مصر".

وافتتحت الفنانة رحاب مطاوع، حفلات الليلة الثانية عشر من فعاليات الدورة الـ31 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بأغنية "عاشقة وغلبانة".

ويقام الليلة حفلا غنائيات على مسرح النافورة للفنانة المغربية جنات بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، إضافة الى فقرة موسيقية لعازف العود الدكتور ممدوح الجبالي .