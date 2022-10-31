انطلاق مناورات جوية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

أطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مناورات جوية مشتركة واسعة النطاق اليوم الاثنين، بمشاركة نحو 240 طائرة عسكرية من البلدين، في ظل احتمالات بأن تُجري كوريا الشمالية تجربتها النووية السابعة، بحسب ما أوردته شبكة "كيه بي إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية.



وستشارك في هذه المناورات التي ستستمر حتى الرابع من نوفمبر المقبل، نحو 140 طائرة من سلاح الجو الكوري الجنوبي، من بينها طائرات مقاتلة من طراز "إف 35 إيه"، و"إف 15 كيه"، و"كيه إف 16"، وطائرة لتموين الوقود من طراز "كي سي 330"، ونحو 100 طائرة من القوات الأمريكية، منها الطائرات المقاتلة من طراز "إف 35 بي"، و"إي إيه 18"، وطائرة المراقبة الجوية من طراز "يو 2"، وطائرة لتموين الوقود من طراز "كي سي 135".



كما ستشارك القوات الجوية الأسترالية في المناورات لأول مرة، بطائرة لتموين الوقود من طراز "كيه سي 30 إيه".



وسيتم لأول مرة ضمن المناورات، نشر طائرات مقاتلة أمريكية من طراز "إف 35 بي" في قاعدة جوية كورية.



وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء تدريبات جوية مشتركة واسعة النطاق بين سول وواشنطن منذ شهر ديسمبر من عام 2017.



وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بدأتا في القيام بتلك المناورات الجوية المشتركة تحت اسم "فيجيلانت إيس" في عام 2015، ضمن الجهود الرامية إلى ردع استفزازات كوريا الشمالية من خلال تعزيز القدرة على تنفيذ العمليات الجوية المشتركة.