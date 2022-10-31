الكرملين يعلق على مزاعم تورط روسيا في اختراق هاتف ليزا تراس

علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على التقارير التي تزعم بتورط روسيا في اختراق الهاتف الشخصي لرئيسة وزراء بريطانيا السابقة ليزا تراس.

وقال بيسكوف: "هناك القليل من المنشورات في وسائل الإعلام البريطانية التي يمكن أن تؤخذ على محمل الجد، ويتعامل الكرملين مع المنشور حول التورط المزعوم لروسيا في اختراق الهاتف الشخصي لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليزا تراس، كصحافة شعبية صفراء"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وفي وقت سابق، زعمت وسائل الإعلام البريطانية، نقلا عن مصادر، أن "عملاء روس" اخترقوا هاتف تراس الشخصي عندما كانت وزيرة للخارجية، وأنه تم تسريب تفاصيل المفاوضات مع الحلفاء ومناقشات إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.