سكان جزر فارو يدلون بأصواتهم قبل موعد الانتخابات البرلمانية الدنماركية بيوم واحد



أدلى سكان جزر فارو التي تتمتع بالحكم الذاتي، وهي جزء من مملكة الدنمارك ومن ثم يحق لهم التصويت في الانتخابات الدنماركية، بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية اليوم الاثنين، أي قبل يوم واحد من بقية الناخبين الدنماركيين.



ونظرا لأن يوم غد الثلاثاء هو يوم رسمي لإحياء ذكرى تكريم أبناء جلدتهم الذين لقوا حتفهم في البحر، تم السماح لمن يحق لهم التصويت في مجموعة الجزر الصغيرة الواقعة في شمال المحيط الأطلسي بالإدلاء بأصواتهم قبل الموعد بيوم واحد.



وقدم باردور شتيج نيلسن رئيس وزراء جزر فارو هذا الطلب الخاص قبل التصويت.



ولن يؤثر ذلك على الانتخابات المقررة غدا الثلاثاء في الدنمارك أو جرينلاند، وهي أيضا جزء من مملكة الدنمارك.



ويبلغ عدد مقاعد البرلمان الدنماركي في كوبنهاجن 179 مقعدا، تم تخصيص اثنين منها لممثلي جزر فارو ومقعدين آخرين لجرينلاند.



وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه من المرجح أن تحصل الكتلة الحمراء ذات الميول اليسارية والكتلة الزرقاء المحافظة على مقعد واحد لكل منهما من مقاعد جزر فارو.



يشار إلى أن جزر فارو وجرينلاند مستقلتان إلى حد كبير، ولكن كلاهما ينتمي رسميا إلى مملكة الدنمارك.



ويعيش نحو 54 ألف شخص في جزر فارو الثمانية عشر، منهم نحو 38 ألفا مؤهلون للتصويت، حسبما أفادت محطة الإذاعة الدنماركية "كيه في إف".