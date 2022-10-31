وصول كمية الغاز في الخزانات الألمانية إلى مستوى قياسي

وصلت كمية الغاز في الخزانات الألمانية إلى مستوى قياسي لم تصل إليه من قبل، وذلك حسبما أظهرت البيانات التي نشرها مشغلو خزانات الغاز الأوروبيين على الإنترنت اليوم الاثنين.

وحسب هذه البيانات، بلغت الكمية المخزنة بحلول الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري 64ر239 تيرا واط/ساعة متجاوزة بذلك قيمتها العليا السابقة التي وصلت إليها في العاشر من نوفمبر 2019 عندما سجلت 62ر239 تيرا واط/ساعة.

وقد ارتفعت كمية الغاز المخزنة حاليا إلى 62ر241 (تيرا واط /ساعة وفقا للبيانات المؤقتة في التاسع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر).

وأفادت الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا بأن إجمالي كمية الغاز الطبيعي التي تم استهلاكها في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين قاربت 227 تيراواط/ساعة.

ووصلت نسبة الامتلاء في الخزانات الألمانية بشكل إجمالي إلى 52ر98% ، ولم تصل هذه النسبة بعد إلى النسبة القياسية التي تم تسجيلها في السابع والعشرين من أكتوبر 2019 والتي بلغت 66ر99%.

وحسب بيانات رابطة الخزانات الأوروبية، وصل مستوى الملء في الخزانات الأوروبية أول أمس السبت إلى 34ر94%.

يشار إلى أن هناك مرسوما من الحكومة الألمانية ينص على ضرورة وصول نسبة الملء في كل خزان في ألمانيا إلى ما لا يقل عن 95% بحلول مطلع نوفمبر المقبل.

وأفادت بيانات اتحاد (اينس) لمشغلي خزانات الغاز والهيدروجين في ألمانيا بأن أكبر خزان ألماني والموجود في منطقة ريدن بولاية سكسونيا السفلى فقط لن يصل إلى هذه النسبة المطلوبة في اليوم المحدد، حيث وصلت نسبة الملء فيه إلى 4ر91% مؤخرا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال المدير التنفيذي لاتحاد (اينس)، زباستيان بليشكه: "وصلت مستويات الملء في الخزانات في ألمانيا إلى مستوى قياسي منذ يوم الاثنين من الأسبوع الماضي".