الشرطة تفض حفلا غير قانوني حضره الآلاف في شمال إيطاليا

أفادت العديد من التقارير الإعلامية بأن الشرطة في مدينة "مودينا" بشمال إيطاليا، فضت اليوم الاثنين، حفلا غير قانوني حضره الآلاف من محبي موسيقى التكنو.

ويشار إلى أن الحفل كان مستمرا منذ يوم السبت.

ووصل نحو 300 من أفراد الشرطة إلى مكان إقامة الحفل في مبنى مصنع يوجد بمكان مهجور يقع على مشارف المدينة، مع وجود لقطات فيديو حية تظهر المشاركين في الحفل وهم يزيلون المعدات التقنية وينزلون الخيام.

وفي بداية عملية الإخلاء السلمي للمكان، قام بعض المشاركين في الحفل بتحصين أنفسهم في الداخل، رغبة منهم في مواصلة الحفل.

وكان من المفترض أن يستمر الحفل المرتبط باحتفالات عيد الهالوين، والذي من الممكن أن يشارك فيه في بعض الأحيان أكثر من 3500 فرد في وقت واحد، حتى يوم غد الثلاثاء، بحسب ما قاله المنظمون.