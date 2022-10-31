 العثور على أسرة ميتة في منزلها بجنوبي فرنسا - بوابة الشروق
الإثنين 31 أكتوبر 2022 5:43 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من يتحمل خسارة الزمالك كأس السوبر أمام الأهلي؟

النتـائـج تصويت

العثور على أسرة ميتة في منزلها بجنوبي فرنسا

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
د ب أ
نشر في: الإثنين 31 أكتوبر 2022 - 5:19 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 أكتوبر 2022 - 5:19 ص

عثر على طفلين ووالديهما ميتين في منزلهم في إقليم "بريتاني" على الساحل الجنوبي لفرنسا.

ووفقا للتحقيقات الاولية، فإن قتل أفراد الأسرة يبدو أنه يرتبط بانفصال الوالدين، وفقا لما أعلنه مكتب المدعي العام في مدينة "بريست" ليل الأحد.

ووفقا للتقرير، فقد عثرت خدمات الطوارئ على الرجل/41 عاما/ مشنوقا. وعلى طفليه /8 أعوام/ و/11 عاما/ راقدين ميتين في سريريهما، وزوجته /38 عاما/ جثة هامدة في سرير الزوجية.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الجثث لم تكن بها إصابات خارجية ولم يكن هناك دليل على استخدام أسلحة. ومن المفترض أن توفر عمليات التشريح معلومات عن أسباب الوفاة.

وكان رجال الدرك والإطفاء قد توجهوا إلى المنزل الواقع في قرية "كارانتيك" صباح الأحد لأن أم المرأة لم تتمكن من الوصول إليها منذ يوم السبت واتصلت بخدمات الطوارئ.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك