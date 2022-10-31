المصرى يتوصل إلى اتفاق نهائى لودياته الاربعة

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توصل الجهاز الإدارى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى بقيادة محمود جابر، للاتفاق النهائى بشأن المباريات الاربعة الودية التى طالب بها المدير الفنى إيهاب جلال أثناء إقامة فريق المصرى بمعسكره المغلق بالقاهرة خلال فترة توقف مباريات الدورى الممتاز.

وأنهى الجهاز الإدارى الاتفاق على المباراة الرابعة مع الجهاز الإدارى لفريق القناة حيث تحدد الأحد 6 من نوفمبر المقبل لملاقاة الفريقين معا على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة الدولى .

يذكر أن المعسكر المغلق للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى والذى سيبدأ عصر الاربعاء 2 نوفمبر بالقاهرة سيشهد كذلك إقامة ثلاث مباريات ودية أخرى أمام أندية الداخلية وحرس الحدود وسيراميكا كليوباترا أيام 7 ، 13 ، 14 من نوفمبر على الترتيب .