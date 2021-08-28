عمرو أديب يكيل المديح لفيلم بنات عبدالرحمن: جالي إحساس إني عاوز أعيط

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن إعجابه بفيلم «بنات عبدالرحمن»، من إنتاج دولة الأردن، وتقوم ببطولته الفنانة صبا مبارك، والتي تشارك في إنتاجه بصحبة آية وحوش، وحنان الحلو، وفرح بسيسو، ومريم الباشا، ومن تأليف وإخراج زيد أبو حمدان.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الأحد: «جالي إحساس إني عاوز أعيط، لأنها تتعرف خلال الفيلم على مشكلات تلك البنات، هذا العمل قد يبدو بسيطًا لكن هناك رسالة وراء كل مشهد».

وأشاد بالأداء التمثيلي للفنانة صبا مبارك، مضيفًا: «نتحدث عن فيلم عربي يمس كل أسرة وفتاة عربية ويتناول قضايا المرأة عربية، يستحق المشاهدة ونال العديد من الجوائز، ويعرض الآن في دور السينما بمصر».

ولفت إلى أن البعض تردد لدخول فيلم عربي بدور السينما المصرية، متوجهًا برسالة للمترددين: «ستشعر أنك داخل حياتك وواقع وشيء تحب تشوفه وتسمعه، فيلم جميل وواقعي، في وقت أغلب الناس ممكن تعمل سينما سهلة، شيء جميل راق وممتع وجاد جدًا، والتوليفة الصعبة تحققت في (بنات عبدالرحمن)».

وكان العرض العالمي الأول لفيلم بنات عبدالرحمن، داخل مهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ 3 في شهر نوفمبر الماضي، وحصل على جائزة يوسف شريف رزق الله، والتي تقوم على تصويت الجمهور.

وتدور أحداث فيلم بنات عبد الرحمن، حول 4 شقيقات يختلفن عن بعضهن البعض في طريقة التفكير ونظرتهن للحياة، وتضطرهن ظروف اختفاء والدهن بشكل مفاجئ، إلى عودتهن لمنزل الأسرة داخل حي للطبقة المتوسطة، والالتقاء من جديد، في إطار مفاجآت ومفارقات غير متوقعة.