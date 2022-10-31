افتتاح قاعتين جديدتين في متحف المركبات الملكية

احتفالا بمرور عامين على افتتاح متحف المركبات الملكية ببولاق، والذي يوافق 31 أكتوبر من كل عام، افتتح، صباح اليوم، مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، قاعتين للعرض الدائم، بعد إثرائهما بالعديد من القطع الأثرية المتميزة.

وقال مؤمن عثمان إن القاعة الأولى تضم مجموعة من المقتنيات الأثرية والمجوهرات الخاصة بالأسرة العلوية، بعضها يُعرض لأول مرة، مشيرًا إلى أنه من أبرز تلك القطع، الكوشة الخاصة بالملك فاروق وكانت محفوظة في متحف قصر الجوهرة، والحلي الخاص بالملكة فريدة، وصينية ذهب مرصعة بالماس الخاصة بالأمبراطورة أوجيني، ولوحات زيتية.

ومن جانبه، أوضح أحمد الصباغ مدير عام متحف المركبات الملكية، أن القاعة الثانية تضم مجموعة من القطع المتميزة منها صالون يرجع إلى عصر لويس الخامس عشر، ومجموعة من الصور الزيتية لمحمد علي باشا، وإبراهيم باشا، والخديوي إسماعيل، وتمثال نصفي للخديوي اسماعيل، وآخر للملك فؤاد، وغيرها.

وتضمنت الاحتفالية افتتاح معرضا فنيا يضم مجموعة من الصور الزيتية من أعمال الملكة فريدة، بالاضافة إلى عرض فيلم وثائقي عن المتحف ومقتنياته، وتنظيم مجموعة من الورش التعليمية والفنية، وحفل غنائي.

وحضر الاحتفالية الدكتور علي عمر عميد كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان ورئيس لجنة السيناريو، والدكتور أسامة عبد الوارث عضو لجنة السيناريو ومدير متحف مركز الإبداع، والدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية وعضو اللجنة الدائمة، والدكتور أحمد حميدة المشرف على الإدارة المركزية للمتاحف الإقليمية، والأستاذ شريف سعيد مدير عام المتاحف التاريخية، والأمير عباس حلمي الثالث، النبيل محمد يكن حفيد الأميرة فاطمة حيدر، وعدد من أفراد الأسرة المالكة، وعدد من قيادات القطاع.

جدير بالذكر أن متحف المركبات الملكية يُعد من أندر المتاحف النوعية فترتيبه الخامس على مستوى العالم بعد متاحف روسيا وإنجلترا وفرنسا والنمسا، تم بناءه في عهد الخديوِي إسماعيل عام 1863م كإسطبل للخيول وحفظ العربات الملكية.

ويضم المتحف حوالي 425 قطعة أثرية منها 46 عربة ملكية مختلفة الأحجام والأنواع، 22 عربة تعتبر من أندر العربات الملكية ذات القيمة التاريخية لكونها هدايا من دول أوروبية لحكام سابقين ابتداءً من عصر الخديوي اسماعيل وحتى عصر الملك فاروق الأول.

كما يضم المتحف مجموعة من مجوهرات بورتريهات الأسرة العلوية والنياشين، وأطقم الخيول ولوازمها، بالإضافة إلى الملابس الخاصة بالعاملين بمصلحة الركائب والذين ترتبط وظائفهم بالعربات.