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تين هاج: رونالدو كان محور اللعب أمام وست هام

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 31 أكتوبر 2022 - 11:53 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 أكتوبر 2022 - 12:04 م

أثنى الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، على كريستيانو رونالدو، نجم اليونايتد، وأدائه الكبير خلال الفوز على وست هام يونايتد، أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

شارك رونالدو في مباراة وست هام كاملة والتي حسمها اليونايتد بهدف ماركوس راشفورد، وكان البرتغالي محور خطورة فريقه والتزم تمامًا بتعليمات تين هاج خلال اللقاء.

وقال تين هاج في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "رونالدو قدم أداءًا رائعًا حتى لو لم يسجل أهدافًا في مواجهة وست هام".

وأضاف: "طلبت من رونالدو الخروج من منطقة الجزاء والقيام ببعض التحركات ليتحرك معه مدافعي وست هام من أجل خلق مساحات لزملائه، وهو ما نجح في القيام به".

وأشار: "قاد رونالدو الضغط العالي على الخصم في الشوط الأول، وكان محور لربط اللعب، وأنا سعيد للغاية بما قدمه في اللقاء".

يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس بترتيب البريميرليج برصيد 23 نقطة.


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