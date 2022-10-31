ضبط 43 طن جبن وألبان ومقطعات دواجن مجهولة المصدر بالقليوبية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في القليوبية بالتنسيق مع مباحث التموين خلال حملة تموينية من ضبط مصنعين لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية، عثر بهما على 43 طن جبن وألبان وعصائر ومقطعات دواجن مجهولة المصدر، وبدون مستندات قبل طرحها في الأسواق بالمحافظة.



وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بشن حملة تموينية لضبط السوق.



وأسفرت الحملة عن ضبط مصنعين لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية عثر بالمصنع الأول على 21.88 طن عصائر وجبن أبيض وملح ومكسبات طعم وبروتين لبن مجفف بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة قبل طرحها بالأسواق.



كما عثر بالمصنع الثاني على 22.9 طن مقطعات دواجن، ومصنعات لحوم معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.



وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق.