 أمين عام الجامعة العربية: القضية الفلسطينية دفعت ثمنا رهيبا نتيجة ربيع التدمير - بوابة الشروق
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أمين عام الجامعة العربية: القضية الفلسطينية دفعت ثمنا رهيبا نتيجة ربيع التدمير

هديل هلال
نشر في: الإثنين 31 أكتوبر 2022 - 9:48 م | آخر تحديث: الإثنين 31 أكتوبر 2022 - 9:48 م
قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه يترقب تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية، معربًا عن أمله في ألا يكون مصير الاتفاق، كالاتفاقات السابقة التي أبرمت في العديد من الدول العربية.

وأضاف أبو الغيط، خلال لقاء لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين، أن «القضية الفلسطينية دفعت ثمنًا رهيبًا من الانزواء والإضعاف وقلة الاهتمام والإلقاء بها في المجهول؛ نتيجة لما أسماه بـ(ربيع التدمير)».

وتابع: «عندما تدمر الدول وتجعلها لا تفكر إلا في أمنها ومشكلاتها ومأساتها، تنتهي الحال بالإنسان العربي متقوقع على ذاته، وكله يبحث عن مشكلاته، هناك حقائق خفيت عن هؤلاء المتحمسين ويقولون فلنتجه إلى ثورة.. الثورة أدت إلى أن القضية الفلسطينية ضيعناها».

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