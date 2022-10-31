مجلس الوزراء الصومالي يصدر قرارات بشأن تقديم المساعدات الطارئة لضحايا هجوم مقديشيو

أصدر رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، عدة قرارات بشأن تقديم المساعدات الطارئة لضحايا التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة مقديشو.



جاء ذلك خلال ترؤوسه اجتماع طارئا لمجلس الوزراء، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، اليوم الاثنين، إذ أصدر عدة قرارات أبرزها، تقديم الحكومة الفيدرالية مبلغ مليون دولار لصندوق إغاثة ضحايا التفجيرات، كما تتكفل الحكومة بعلاج ورعاية الجرحى على نفقة الدولة، وتتكفل بنفقة تعليم أطفال الشهداء، بالإضافة إلى قرار بتعطيل الدراسة لمدة ٣ أيام، وتوجيه كافة المؤسسات والهئيات الحكومية في المشاركة في عملية تقديم المساعدات للضحايا، تعزيز الأمن والاستقرار، وإعادة بناء بنك الدم الوطني.



وعبر مجلس الوزراء الصومالي مجددا عن تعازية الحارة لأسر وأقارب الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، مقدما شكره وتقديره لكافة شرائح المجتمع على المساهمة في تقديم المساعدات للضحايا.