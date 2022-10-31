السعودية تعلن جاهزيتها لتنفيذ إجراءات إنهاء السفر لقطر لحضور كأس العالم

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الاثنين، جاهزيتها لخدمة المسافرين الراغبين في حضور فعاليات بطولة كأس العالم 2022 لكرة الدم في قطر، مشيرة إلى أنها قامت بدعم المنافذ الدولية بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة، وذلك لخدمتهم بدءا من وصولهم حتى مغادرتهم، وإنهاء جميع إجراءاتهم.

وأوضحت "الجوازات" السعودية في بيان لها اليوم الاثنين " أنه ابتداء من 1 نوفمبر 2022 حتى 23 ديسمبر 2022، سيتم عبر المنافذ البرية والجوية المؤدية إلى دولة قطر تنفيذ الإجراءات المعلنة من قبل السلطات القطرية المختصة للراغبين في حضور مباريات كأس العالم والفعاليات المصاحبة، التي اقتصرت على السماح بالدخول للحاصلين على بطاقة (هيا) للمسافرين باستخدام جواز السفر المسجل في منصة (هيّا)، باستثناء المواطنين القطريين والمقيمين فيها حاملي البطاقة الشخصية القطرية".

ونوهت "الجوازات" إلى" أنه بإمكان الراغبين في السفر لدولة قطر لحضور كأس العالم وفعالياته من المواطنين والمقيمين والسياح الحاصلين على بطاقة (هيا) الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) لمعرفة أي تعليمات ذات علاقة"، كما يمكن" لجميع المستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني للمنصة الموحدة "حاضرين" على الرابط: HereForYou.sa، الذي يهدف لتقديم المعلومات اللازمة لضمان سلاسة رحلة الراغبين في حضور مباريات المونديال من داخل المملكة، بالإضافة للزوار القادمين إلى المملكة".

وأعلنت المملكة العربية السعودية في 13 أكتوبر الحالي عن تحمل تكاليف الخدمات الإلكترونية لدخول مشجعي كأس العالم، ممن يحملون بطاقة "هيّا" إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وكانت السعودية قد رحبت بجميع حاملي بطاقة "هيّا" لمشجعي مونديال قطر، إذ أعلنت أنها ستتيح لهم طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى أراضيها، وفقا لعدد من الضوابط.

فيما أوضحت وزارة الخارجية السعودية في بيان سابق، أن بإمكان حاملي بطاقة "هيّا"الحصول على تأشيرة الدخول للإقامة في المملكة لمدة 60 يومًا، والدخول والخروج عدة مرات خلال مدة صلاحية التأشيرة، من دون اشتراط الدخول المسبق لدولة قطر، شرط الحصول على تأمين طبي قبل دخول الأراضي السعودية.

وتقام بطولة كأس العالم في قطر بداية من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022، بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في بلد عربي، بالشرق الأوسط.