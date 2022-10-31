عشرات الآلاف من مواطني التشيك يتظاهرون في براج دعما لأوكرانيا

بعد عدة مظاهرات كبيرة ضد الحكومة التشيكية، احتشد عشرات الآلاف "ضد الخوف" في ساحة وينسيسلاس في العاصمة براج اليوم الأحد.

وبينما تظاهر عشرات الآلاف في تجمعات سابقة احتجاجا على ارتفاع أسعار الطاقة ومساعدات جمهورية التشيك إلى أوكرانيا، التي تتعرض لهجوم من روسيا، دافع المتظاهرون اليوم الأحد من أجل تقديم مزيد من الدعم لكفاح أوكرانيا للدفاع عن نفسها.

ووفقا لمنظمين، أراد المتظاهرون إظهار أن جمهورية التشيك قوية بما يكفي للتعامل مع الأزمة الحالية، ومن ثم عدم الحاجة إلى الخوف.

وفي رسالة مصورة، ألقت زوجة الرئيس الأوكراني أولينا زيلينسكا أيضا كلمة للمشاركين في التجمع. وأدانت زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجمات الصاروخية الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وهتفت قائلة: "دعونا لا نسمح لروسيا بإغراقنا والعالم بأسره في ظلام!".

ورفع المتظاهرون أعلام أوكرانيا والتشيك والاتحاد الأوروبي.

ومثلما الحال مع بولندا وسلوفاكيا المجاورتين، اللتين لهما حدود مباشرة مع أوكرانيا، تعد التشيك واحدة من أشد الداعمين سياسيا وعسكريا لكييف.