يسعى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، لمنح الوزراء سلطة إلغاء قيود بشأن المسائل "ذات الأهمية العامة الكبيرة"، وذلك على الرغم من معارضة أكبر هيئتين ماليتين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الخزانة القول اليوم الاثنين، إنها سوف تطرح منح السلطة لهيئة الخدمات المالية والأسواق، الإطار الذي تم إقراره عقب الخروج من الاتحاد الأوروبي للبنوك وشركات التأمين ومديري الأصول، التي استغرقت أعواما لإعدادها، ويناقش الآن في البرلمان.

وقالت وزارة المالية إن الخطوة "سوف تمكن الخزانة من توجيه جهة منظمة، لإقرار أو تعديل أو إلغاء قواعد ذات أهمية عامة كبيرة".